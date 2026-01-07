断水が起きている鳥取県南部町で、給水車から水をくむ町職員＝7日午前7時21分鳥取、島根両県で震度5強を観測した地震から一夜明けた7日、被害のあった地域では関係機関が復旧に向けた作業を本格化させた。約千世帯で断水が起きている鳥取県南部町は、町内4カ所で給水車による飲料水配布を開始。平井伸治鳥取県知事は今後の対応を検討するため、影響の大きかった県西部を視察する。岡山県と松江市で地震の負傷者がそれぞれ1人増