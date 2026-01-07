岡本の獲得は間違いなくプラス材料だが…(C)Getty Images巨人からポスティングでメジャー移籍を目指していた岡本和真は、ブルージェイズと4年総額6000万ドル（約94億円）で契約を結んだ。MLB公式サイトなど複数メディアによれば、その内訳に500万ドル（約7億8000万円）の契約金が含まれ、オプトアウト（契約破棄条項）は付帯されていないという。【動画】この圧巻のパワー！岡本がバウアーから2打席連続弾を放ったシーン米放送