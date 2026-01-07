◇25年度JRA賞発表（2026年1月6日）朝日杯FS覇者カヴァレリッツォが最優秀2歳牡馬に決定。昨夏に新馬戦を勝ち上がり、デイリー杯2歳S2着を合わせて3戦し、濃い内容の競馬を続けた。吉岡師は「厩舎の管理馬としては初めて（のJRA賞受賞）で、とてもうれしいです」と第一声。「第一印象からスピードがありそうだなと思っていて、入厩してからも気性的に扱いやすく、追い切りでいいスピードを見せていました。2戦目から3戦目への