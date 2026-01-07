◇25年度JRA賞発表（2026年1月6日）最優秀2歳牝馬は247票を集めたスターアニスが受賞した。夏の中京2歳S2着後、放牧を挟んで直行ローテで阪神JFへ。マイル初起用で中団から末脚を繰り出し、差し切った。ジャンタルマンタルの最優秀マイラーとダブル受賞の高野師は「このような栄誉ある賞を頂きまして大変光栄です」と感慨深い表情。「この馬には今後、まだまだ長い未来が待っていますので評価がさらに上がるように我々厩舎一同