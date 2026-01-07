◇25年度JRA賞発表（2026年1月6日）昨年暮れの有馬記念を制した皐月賞馬ミュージアムマイルが最優秀3歳牡馬に選出された。高柳大師は「たくさんの方々に認められ、このような賞を頂けたことを大変光栄に思います」と喜びの声。年明け4日に栗東から近郊のノーザンファームしがらきへ。次走は未定ながらターフ、シーマクラシック、ワールドCのドバイ3競走（3月28日、メイダン）に予備登録済み。「成長著しい一年でした。皐月賞は