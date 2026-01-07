日本ハムの山崎福也投手（３３）が６日、鎌ケ谷スタジアムで自主トレを公開。同期で親交の深い有原航平投手（３３）＝前ソフトバンク＝の加入を「楽しみな気持ち」と歓迎し、共闘を誓った。これまでは敵として縁があった。センバツ優勝した日大三時代には、準決勝で有原擁する広陵と対戦。明大時代は早大戦で、そしてプロでも何度も投げ合った。「ライバルみたいな感じでやっていたので、まさか一緒のチームになるとは」と驚き