横綱・大の里は6日、東京都足立区の境川部屋に出向き平幕の平戸海と連続で15番取り8勝7敗だった。「（痛めた左肩は）大丈夫です。15番取れたし悪くはなかった」と振り返るも、右差し一本に頼る取り口が目立ち左を使う場面は少なかった。不安は完全に拭い切れない中、初日までの4日間でどこまで取り戻せるか。7日も出稽古の予定で「まだ良くはなると思うので、それを信じてやるだけ」と自身を鼓舞した。