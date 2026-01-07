◇25年度JRA賞発表（2026年1月6日）最優秀4歳以上牝馬に選ばれたのはレガレイラ。176票を集めた。G1勝利はエリザベス女王杯のみだったが、有馬記念（4着）のファン投票では歴代最多61万超の票数を集めた。木村師は「2歳の時から恥ずかしくない成績を残してきましたし、3年連続でG1を勝ってくれました。この賞を頂けたのは彼女の頑張りが評価されたことなので、とても喜ばしいです。またファンの皆さんに喜んでいただけるように