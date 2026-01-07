新日本プロレスは６日、都内で会見を開き、４日の東京ドーム大会で２冠王者に輝いた辻陽太（３２）が戴冠したばかりのＩＷＧＰ世界ヘビー級王座を“分解”した上で前身のＩＷＧＰヘビー級王座を５年ぶりに復活させた。同インターコンチネンタル（ＩＣ）王座は封印する。アントニオ猪木が初代王者の旧ＩＷＧＰヘビー級王座は、ＩＣ王座と統一する形で２１年３月にＩＷＧＰ世界ヘビー級王座に改められた経緯がある。辻は「ＩＷＧ