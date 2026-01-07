◇25年度JRA賞発表（2026年1月6日）JRA馬事文化賞は、河村清明氏（63）の著書「相馬眼が見た夢岡田繁幸がサンデーサイレンスに刃向かった日々」に決定した。受賞作は「マイネル軍団の総帥」として競馬ファンに知られたホースマン・岡田繁幸氏の生涯を描くノンフィクション作品。長期の取材成果として同氏の人間的な魅力を描き出すことに成功した一代記であるとともに、生産者であり、馬主でもあった岡田繁幸という偉大なホ