俳優の福士蒼汰（３２）がこのほど、フジテレビドラマ「東京Ｐ．Ｄ．警視庁広報２係」（１３日スタート。火曜、後９・００）の取材会に、共演の緒形直人（５８）と登場。事件解決後の実名報道の是非やメディア対応を担う「警察広報」を舞台に、組織のしがらみや報道倫理のはざまで葛藤する意欲作。手応えや、役作りについて語った。犯人逮捕後にスポットを当てる異色の警察ドラマ。福士は「実名報道の有無など、情報の伝わり方