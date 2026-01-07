巨人のリチャードが、岡本への恩返しを誓った。「１年も一緒にプレーしてないですけど、僕が一番さみしいと思います」としんみり語りつつ「でもこれは別れじゃなくて岡本さんの大成功なのでさみしくないです。僕が大成功して、恩返しできるように頑張ります」と力強く言い直した。シーズン中には何度も助言をもらった。「考えすぎとよく言われましたし、逆に考えろとも言われました」と“精神安定剤”だったという師匠に感謝。