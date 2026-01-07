アルトラムスは火曜朝、厩舎周りの運動で体を動かした。新馬戦1着後は短期放牧でリフレッシュ。奥村助手は「戻ってきてからは徐々に負荷をかけながら、いい状態に仕上がっています」と好況を伝える。初戦は中団からメンバー最速の上がり3F34秒6で3馬身突き抜けた。「スタートは良くなかったけど、いい脚を使ってくれた。操縦性が良くて走ることに対して真面目。キャリアの差がどうかだが、重賞でも楽しみです」と期待を寄せた