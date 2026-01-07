24、25年に選手会長を務めた阪神の29歳・中野が、今季から副キャプテンに就任する。「キャプテン制」の4年ぶり復活に伴い、キャプテン再登板の坂本とともにけん引役を藤川監督から託され「後輩にいい影響を与えられるよう、しっかりとやっていく」と意気込んだ。グラウンド外での業務が多かった前職とは異なり、シーズン中の活躍が重要任務。日本一奪還へ「誠志郎さんと一緒に引っ張っていく」と意気込みを示した。