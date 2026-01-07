昨季まで日本ハムの打撃コーチを務めていた八木裕氏（60）が、兵庫県神戸市に拠点を置く社会人野球のアスミビルダーズの打撃コーチに就任したことが6日、分かった。今月1日付で就任し、同14日から指導を始める。阪神一筋だった現役時代は当時の球団記録となる13本の代打本塁打を放ち、「代打の神様」と呼ばれた。引退後は阪神でコーチを務めたのち、23年から日本ハムの1軍打撃コーチに就任。清宮幸らを主力に育てて昨季の2位に