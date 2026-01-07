社会人野球の日本新薬は6日、昨季まで阪神で打撃投手を務めていた橋本健太郎氏（45）がコーチに就任すると発表した。同氏は04年ドラフト4巡目で日本新薬から阪神に入団。1メートル92の長身を武器に1年目から51試合に登板。桟原、江草と頭文字を取った「SHE」と命名され、05年のリーグ優勝に貢献した。09年の開幕前に交換トレードでロッテへ移籍、13年限りで現役を引退。通算133試合すべてに救援登板して、6勝5敗1セーブ。14年