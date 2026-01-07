体重増量で球速160キロ宣言だ。木下は昨年6月22日ソフトバンク戦で157キロを計測。「体重が重い方が球速が出た」。その経験を武器に期待の右腕が、さらなる剛腕化へ肉体改造に励む。現在の体重は88キロだが、2月1日までに90キロ到達を目指す考えだ。ただ、練習で消費が上回るアスリートの増量は容易ではない。「筋トレをしたら（体重が）戻ってしまう。ご飯（の量）で頑張ろうと。おなかいっぱいまで食べます」。筋肉量を維持