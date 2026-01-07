昨秋に野手転向した阪神・西純矢外野手（24）が6日、和歌山県有田市の「マツゲン有田球場」で楽天・黒川史陽内野手（24）との合同自主トレを開始。投手経験を生かした勝負強い打者を目標に掲げ、育成枠から支配下選手契約を目指す野手元年をスタートさせた。「勝負強い打者になりたい。自分の中では得点圏で打つ原口さんや森下さんが目標」追い求めるのは、高校通算25発の経歴をよりどころにした豪快な本塁打ではなく、勝負