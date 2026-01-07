ＷＥＳＴ．の藤井流星（３２）がこのほど、東京・六本木のテレビ朝日で行われた、同局系主演ドラマ「ぜんぶ、あなたのためだから」（１０日スタート。土曜、後１１・００）の制作発表会見に、共演のＴｒａｖｉｓＪａｐａｎ・七五三掛（しめかけ）龍也（３０）、井桁弘恵（２８）、松下由樹（５７）と登場。作品のテーマになっている結婚式をイメージしたステージで、集まったファンを前に見どころを語った。藤井は“結婚式場