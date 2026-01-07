アーリーハーベストは6日、坂路を軽く駆け上がった。和泉助手は「今朝の雰囲気も良く、変わりなく来ています」と順調さをアピール。昇級初戦の前走こうやまき賞は2番手から、しぶとく2着に粘った。「緩い流れでも折り合いはついていましたからね。カイ食いが良くなっているし、落ち着きがあって精神面も強いタイプなので輸送も問題ないと思います」と重賞制覇を目指す。