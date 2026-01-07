木幡3兄弟ジョッキーの長兄、木幡初也（30＝竹内）が昨年末に結婚したことを6日、明かした。お相手は都内の広告代理店に勤務する一般女性（26）。昨年12月24日に婚姻届を提出した。昨年4月に知人の紹介で知り合い、半年の交際を経てゴールイン。「何度か競馬場にも応援に来てくれました。（7人組アイドルグループ）CANDYTUNEの赤の子（立花琴未）とか、アナウンサーの宇垣美里さんに似ているとよく言われます。挙式の予定は