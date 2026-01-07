スポニチスポニチアネックス

巨人・山口寿一オーナーが今季の若手に言及「目立つところでは石塚」

  • 巨人の山口寿一オーナーが、時事通信社の新年互礼会に出席した
  • 今季の期待の若手について「目立つところではやっぱり石塚」とコメント
  • 主砲の岡本がポスティングシステムを利用してブルージェイズへの移籍が決定
