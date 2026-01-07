【モデルプレス＝2026/01/07】女優の井桁弘恵が、このほど都内で開催されたテレビ朝日系オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』（2026年1月10日スタート／毎週土曜よる11時〜）の制作発表記者会見に、藤井流星（WEST.）、七五三掛龍也（Travis Japan）、松下由樹とともに出席。ウエディングドレス姿で登場した。【写真】美人女優、STARTO人気アイドルと結婚式衣装◆井桁弘恵、ウエディングドレスは「特別」本作で新婦役を