NY株式6日（NY時間14:38）（日本時間04:38） ダウ平均49434.56（+457.38+0.93%） ナスダック23540.43（+144.61+0.62%） CME日経平均先物52125（大証終比：-565-1.09%） 欧州株式6日終値 英FT100 10122.73（+118.16+1.18%） 独DAX 24892.20（+23.51+0.09%） 仏CAC40 8237.43（+25.93+0.32%） 米国債利回り 2年債 3.474（+0.023） 10年債 4.177（+0.016） 30年債 4.863