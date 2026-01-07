年男のヤクルト・中村悠が始動した。「良い年にしたい」と神宮の室内練習場でキャッチボールや打撃練習などで汗を流した。昨季は74試合の出場にとどまり「もう一回、一からレギュラーを獲るという気持ちでやっていきたい」と闘志。7日に松山入りし、本格的な自主トレをスタートさせる。3月のWBCに挑む侍ジャパン候補にもなっているベテランは「もちろんそれを意識しながらの調整にもなっている」と意気込んだ。