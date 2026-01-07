「いろんな面で難しかった」稲村隼翔はセルティックでの半年間をこう振り返った。2025年７月４日にこのスコットランドの名門クラブと４年契約を締結したレフティは足もとの技術が高く、組み立てにも関与できるCBとして期待されたが、結果的に「苦しい時間」となった。わずか半年でなぜJ復帰を決断したのか。そして、「サッカー選手として必要なものは何かと考えて」FC東京への期限付き移籍を決めた。2026年１月５日の始動日