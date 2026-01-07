不振の原因は監督だけとは限らない。今後のセルティックの動きが注目される。前田大然、旗手怜央、山田新が所属するセルティックは１月５日、ウィルフリード・ナンシー監督の解任を発表した。ナンシー招聘前に暫定で指揮をとっていたマーティン・オニールが復帰する。ブレンダン・ロジャーズ元監督の辞任後、オニールの下で復調しつつあったセルティックだが、ナンシーの就任で再びスランプに。８試合で６敗と低迷し、宿敵レ