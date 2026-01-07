サガン鳥栖は１月５日、FW新川志音が海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離れると発表した。その18歳の新天地は、日本人選手が７人在籍しているベルギー１部のシント＝トロイデン（STVV）になるようだ。ベルギーメディア『HBVL』は６日、「STVV初の冬の移籍。18歳の日本のトップタレントがスタイエン（スタジアム名）へ」と見出しを打ち、次のように報じた。「最高のシーズンを迎えている現在、STVVは