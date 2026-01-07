国内総生産（GDP）で日本を超えたと主張するインドについて、中国メディアの快科技は5日、電子部品製造で中国に追いつこうとしていると報じた。記事によると、インド電子情報技術省はこのほど、電子部品製造計画（ECMS）の第3弾として22件の提案を承認した。投資額は約4186億3000万ルピー（約7284億1620万円）と見込まれる。承認されたのは、韓国のサムスンやインドのタタ・エレクトロニクスなどからの提案で、スマートフォンや通