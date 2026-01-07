西武の育成ドラフト2位・今岡（神村学園）が若獅子寮に入寮し、巨人・坂本を目標に掲げた。同じ高卒の大型遊撃手として小学生時代から尊敬していたといい「坂本選手のプレーを見て練習していた。ああいう選手になれるように頑張りたい」と語った。昨年、高校日本代表入りも果たした右打者は「（新人）合同自主トレでは打てて守れて走れるという三拍子そろったところをアピールしたい」と闘志を燃やしていた。