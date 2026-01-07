DeNA・中川颯が武者修行の成果を発揮してのフル回転を誓った。昨年11月から参加したオーストラリアのウインターリーグは、国内では経験できないことの連続だった。ダブルヘッダーや、5時間超の移動からそのまま試合に臨むこともあり「スケジュールがタイトで過酷だったけど、凄く濃い2カ月間だった」。先発にも挑戦し、スライダーやシンカーに手応えをつかんだ。希少な下手投げ右腕は「チームの勝利のため、どんな場面でも投