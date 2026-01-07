昨年限りで現役を引退した楽天の岡島豪郎氏が、アンバサダーとして初仕事を行った。宮城県塩釜市の塩釜神社で営業繁盛祈願に参加。絵馬に「勝つ！！」と記し、「どの立場になっても楽天イーグルスが勝つことが一番幸せ」とはにかんだ。今季の「推しメン」には自身のグラブを継承した小郷を指名。昨季は打率・173と不振だった29歳に「彼が躍動すればチームが劇的に変わる。復活に期待したい」とハッパをかけた。