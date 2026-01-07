５日に契約合意が発表されたＤｅＮＡのジョン・デュプランティエ投手（３１）は、年俸３００万ドル（約４億７０００万円）の１年契約であることが６日、判明した。（金額は推定）来日１年目となった昨季は阪神で６勝３敗、防御率１・３９、奪三振率１１・２２をマークし、チームのリーグ優勝に貢献。オフに複数球団による争奪戦となったが、ＤｅＮＡへの加入が決定。５日に正式発表され、今季の背番号が「０」と決まっていた。