WEST.の藤井流星（32）とTravisJapanの七五三掛龍也（30）が、都内でテレビ朝日ドラマ「ぜんぶ、あなたのためだから」（10日スタート、土曜後11・00）の会見を行った。結婚式で毒を盛られた妻のために犯人捜しに奔走する新郎と協力者のカメラマン役。昨年2人とも妹の結婚式に出席。理想の結婚式について藤井は「ハワイはめっちゃ楽しそうやけど、妹が明治神宮で結婚式をして和式もいいなと思った」と決めきれず。七五三掛は