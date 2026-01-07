原子力発電所の安全性に対する評価を根本から覆しかねない重大な不正である。各地で続く原発再稼働の動きに水を差すことにならないか、憂慮を禁じ得ない。中部電力が、浜岡原発の再稼働に向けた原子力規制委員会の安全審査で、不適切なデータを用いた疑いがあると発表した。想定される地震の揺れの大きさを過小評価していた可能性があるという。予想される地震の揺れや、津波の高さを計算することは、安全審査の出発点だ。そ