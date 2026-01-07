J2から再出発となる新潟は6日、新潟市内で2月に開幕する特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」の新体制発表会見を開いた。参加した新加入選手7人の中でも守備の中心として期待されるのが、J1浦和から完全移籍となったセンターバックの藤原優大（23）。ディフェンスリーダーとして守備を引っ張る決意と覚悟を語った。昨季はJ1で4勝12分け22敗の最下位。特にリーグワーストの67失点と、守備の再建が船越優蔵監督が率いる新チ