巨人・吉川が６日、ポスティングシステムでブルージェイズに移籍する岡本にエールを送った。チームメートで主力としてチームをけん引してきた２人。岡本から「球団が決まりました」というニュアンスの連絡があったことを明かし、「頑張ってほしいです」と言葉に期待を込めていた。