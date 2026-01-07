新日本プロレスは6日、都内で会見し、2月11日に行われる大阪大会の対戦カードを発表。NEVER無差別級王者ウルフアロンはHOT（ハウス・オブ・トーチャー）軍の成田蓮と初防衛戦を行うことが決定した。前日の大田区大会では試合後、成田に凶器で襲撃された。ウルフは「ふざけるなよ。やってやるよ。かかってこいよ」と怒りをあらわにしていた。