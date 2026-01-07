WEST．藤井流星（32）とTravis Japan七五三掛（しめかけ）龍也（30）が、このほど行われたテレビ朝日系「ぜんぶ、あなたのためだから」（10日開始、土曜午後11時）制作発表記者会見に登壇し、理想の結婚式について語った。物語は結婚披露宴の最中に何者かによって毒を盛られた新婦のために、藤井演じる新郎が犯人捜しに奔走するラブサスペンス。主演の藤井は「毎話進むたびに犯人は誰なのかと考察しながら、ドラマを楽しんでいただ