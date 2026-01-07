「ストリートファイター2」（（C）CAPCOMCO.，LTD.2016，2020ALLRIGHTSRESERVED.）ゲームソフトメーカー大手。ゲーム機器開発や販売の「アイ・アール・エム」が前身だ。家庭用ゲーム機「ファミリーコンピューター」が誕生した1983年、カプコンとして創業した。（共同通信＝増井杏菜記者）当初は業務用メダルゲーム機やビデオゲームなどを開発した。1985年以降はファミコン向けソフト「魔界村」や「ロックマン」で知名