女優の井桁弘恵（28）が、このほど行われたテレビ朝日系「ぜんぶ、あなたのためだから」（10日開始、土曜午後11時）制作発表記者会見に登壇した。物語は結婚披露宴の最中に何者かによって毒を盛られた新婦（井桁）のために、WEST．藤井流星（32）演じる新郎が犯人捜しに奔走するラブサスペンス。井桁は会見に純白のウエディングドレス姿で登場。タキシード姿の藤井とともに会見場を華やがせ、作中でカメラマンを演じるTravis Jap