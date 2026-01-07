第１０４回全国高校サッカー選手権を制するのは――。元日本代表ストライカーで清水東高（静岡）時代の第６２回大会で１年生ながら１０番を背負って得点王（５得点）となった武田修宏氏（５８＝本紙評論家）が準決勝（１０日、国立競技場）で激突する尚志（福島）―神村学園（鹿児島）、鹿島学園（茨城）―流通経大柏（千葉）の戦いを分析した。武田氏は大会前に選手権４強を神村学園、流経柏、大津（熊本）、前橋育英（群馬）