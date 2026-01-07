俳優・生田斗真のデビュー曲が、日本テレビ系主演ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』(10日スタート、毎週土曜21:00〜)の主題歌に決まった。生田斗真芸能活動30周年を迎える生田のデビュー曲「スーパーロマンス」は、作詞・作曲・プロデュースに岡村靖幸を迎え、岡村ならではのフレーズとメロディが散りばめられた、ダンサブルでロマンチックなポップソング。生田は「自身が出演するドラマの主題歌も担当させていただくことにな