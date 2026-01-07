滝沢秀明氏（４３）が社長を務める「ＴＯＢＥ」から昨年７月にデビューした７人組グループ「ＣＬＡＳＳＳＥＶＥＮ（クラスセブン）」の横田大雅（１５）が、２月１４日から東京・紀伊國屋ホールで上演される劇作家・つかこうへいさんの舞台「熱海殺人事件」（同所、３月２日まで）に出演する。デビューからまだ半年の高校１年生が、大役に抜てきされた。犯人の大山金太郎役を演じる横田は、同作の紀伊國屋ホール公演に１６歳