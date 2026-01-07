ＷＥＳＴ．の藤井流星（３２）がこのほど、主演するテレビ朝日系連続ドラマ「ぜんぶ、あなたのためだから」（１０日スタート、土曜・後１１時）の制作発表会見を都内で行い、共演で七五三掛龍也（３０）らも同席した。原作は夏原エヰジ氏の同名小説。結婚披露宴中に新婦（井桁弘恵）の飲むシャンパンに毒を盛った犯人を捜すため、新郎の和臣（藤井）と式典に参加したカメラマン・桜庭（七五三掛）がバディを組んで奔走するラブ