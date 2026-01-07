中日の藤嶋健人投手が６日、ナゴヤ球場で自主練習し、２６年初となるブルペン投球を行った。カーブと直球を３３球。例年通り、早めの投げ始めに「感覚的には悪くない。いい調整ができている」とうなずいた。２５年は自己最多の６０試合で防御率３・２５とフル稼働。球団の高卒投手では、板東英二以来２人目となる４年連続５０試合登板をクリアした。５年連続５０試合登板となれば、球団の高卒投手では初の快挙となる。記録に