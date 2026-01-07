広島・栗林良吏投手（２９）が６日、“今井の思考”で開幕ローテ入りを誓った。今季から先発に転向する右腕はアストロズ・今井の考えに感銘を受けたことを明かし「１イニング（ずつ）全力でいく。その結果、長いイニングを投げたほうが楽しいと話していたのをテレビか何かで見た。その通りなのかな」と共感。最終回に懸けていた通算１３４セーブの元守護神らしく「リリーフの経験を生かしたいのが一番。（先発でも）一人ひとりの