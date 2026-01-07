阪神・伊原陵人投手（２５）が６日、奈良・香芝市の母校・大商大の関屋グラウンドで自主トレを公開し、前鋸（ぜんきょ）筋の強化に励んでいると明かした。肋骨（ろっこつ）の外側から肩甲骨の内側にかけて広がっており、肩甲骨の動きに重要な役割を果たす胸部の筋肉。自身の投球フォームを解析する中で必要性を確認し「うまくはまるかどうか分からないけど、信じてやるしかない」と今オフから特化して鍛え始めた。智弁学園、大