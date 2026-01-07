オリックス・才木海翔投手（２５）が６日、レスキュー隊のような「失敗しない男」を目指すと宣言した。大阪市内で市消防局の出初め式に２年連続で出席し、消防隊員による救助訓練や、消防車での一斉放水を見学。幼い頃は消防士に憧れていたというリリーフ右腕は「去年（２５年）はこれに出て活躍させてもらったし、野球をしていなくても（観客として）来たい。（引退するまで）毎年出ようと思います」と目を輝かせた。プロ３年