WEST.の藤井流星、Travis Japanの七五三掛龍也が27日、都内で行われた『ぜんぶ、あなたのためだから』制作発表記者会見に登壇した。劇中では事件の真相に迫るべくバディを組む2人。シリアスな物語に反して、裏ではともにスローペースな性格で意気投合したことを明かした。【写真】花嫁衣装のヒロイン・井桁弘恵、松下由樹の集合ショット2人の“バディ感”を聞かれると七五三掛は「相性バッチシだと思います。ばっちり？ばっち